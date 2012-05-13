C++中sizeof()与strlen()的区别

终于把Assignment 2做完了，在收尾阶段，遇到了要算char[]类型的长度的问题，我一开始用了sizeof()，后来发现不对，忽然想起来strlen()，用上就对了。其间，我还编了个程序实验了一下，发现这两个函数的区别。

#include using namespace std; void main() { char st[8]; strcpy(st,"good"); cout<<"sizeof:"<<sizeof(st)<<endl; cout<<"strlen:"<<strlen(st)<<endl; system("pause"); }

结果为：

这就说明sizeof()是计算分配给数组的长度的，因此结果是8；而strlen()是计算数组里装有数据的长度，所以结果是4。

因此，如果我们要计算一个字符数组的长度的时候，应该使用strlen()函数。

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