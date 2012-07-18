很多时候，在用户删除内容的情况下，网站要询问用户是否确定删除内容。这个功能的实现使用JavaScript的confirm弹出框是不错的，这个代码也比较简单，如下：
function checkDelete() { if (confirm("确定要删除吗？")) { alert('删除成功！'); return true; } else { alert('您选择了不删除'); return false; } }
<a href="http://www.**.com/delete" onclick="return checkDelete()" >删除</a>
在点击这样的链接的时候会询问用户是否删除内容，如果用户点击“否”，checkDelete函数会返回false，a的click事件响应函数收到false则屏蔽链接的默认行为即删除内容，那么接下来就什么也不会发生。
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《JavaScript confirm的应用》上有13条评论
半夜看技术帖的通宵男伤不起啊(流泪)
我擦。。。你通宵看技术贴？专门看Javascript吗？怎么会看到哥的文章来了？
[转发]
回复@烤鱼XIN:我想类似alert出来然后不用点击的…不知道有没有…
回复@像洪水1樣汎濫:这个函数的本意就是让用户选择的 为什么要自动关闭呢
我刚刚才发现你的回复这里都有了。。。[笑哈哈]
回复@烤鱼XIN:不过自己开发的就比较漂亮了，这个系统的感觉太强了…不知道能不能隔几秒就关掉，不用用户点击的…
回复@像洪水1樣汎濫:自己开发也好的 多锻炼一下
回复@烤鱼XIN:我一直以为这个东西不能定制呢，都自己开发一个ajax的东西。。。
(微笑)
(大笑)简单易用
这是我昨天学到的一个新知识。
现在可以使用新浪微博登录了