JavaScript confirm的应用

很多时候，在用户删除内容的情况下，网站要询问用户是否确定删除内容。这个功能的实现使用JavaScript的confirm弹出框是不错的，这个代码也比较简单，如下：

function checkDelete() { if (confirm("确定要删除吗？")) { alert('删除成功！'); return true; } else { alert('您选择了不删除'); return false; } }

<a href="http://www.**.com/delete" onclick="return checkDelete()" >删除</a>

在点击这样的链接的时候会询问用户是否删除内容，如果用户点击“否”，checkDelete函数会返回false，a的click事件响应函数收到false则屏蔽链接的默认行为即删除内容，那么接下来就什么也不会发生。

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