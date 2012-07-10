虚拟机下安装CentOS（Tony原创）

CentOS简介

CentOS（Community ENTerprise Operating System）是Linux发行版之一，它是来自于Red Hat Enterprise Linux依照开放源代码规定释出的源代码所编译而成。由于出自同样的源代码，因此有些要求高度稳定性的服务器以CentOS替代商业版的Red Hat Enterprise Linux使用。两者的不同，在于CentOS并不包含封闭源代码软件。

CentOS下载

下载CentOS 6.2，地址：

http://mirrors.163.com/centos/6.2/isos/i386/CentOS-6.2-i386-bin-DVD1.iso

http://mirrors.163.com/centos/6.2/isos/i386/CentOS-6.2-i386-bin-DVD2.iso

这个DVD2可以不用下载

虚拟机下载安装

大家可以去百度下载vmware workstation 8虚拟机，或者使用virtualbox虚拟机，前者有400多MB，后者只有80MB，都可以使用。这两个下载完成之后都是傻瓜式安装，很简单。

CentOS安装

本人使用vmware虚拟机，File->New Virtual Machine

开出来一个窗口，一直Next到下面这个界面停下。

选择Linux，在下面的菜单中选择CentOS，因为i386是32位的意思，所以不要选择64位的“CentOS 64-bit”。然后点击Next，下面是设置虚拟机的名字和路径的界面，你依照自己的情况设置。

下一步是配置处理器的个数，一个就够了，Linux的效率比较高。

接下来是设置内存的大小，建议设置512MB以上，视自己电脑内存情况而定。

接下来的部分都可以Next下去，知道Finish结束了。完成之后可以看到这样的一个界面：

点击CD/DVD这个地方

点击之后会出现以下的界面，在Use ISO image file中选择装载刚刚下载的CentOS镜像文件，点击OK：

接下来点击Power on this virtual machine：

启动之后会出现这个安装界面，选择第一个敲回车：

接下来是是否对安装镜像进行测试，直接跳过，选skip：

接下来就是配置CentOS的一些东西，语言键盘选择、设置密码等等，随个人偏好即可。选择安装（分区）方式，手动设置挂载分区，不要选Create Custom Layout这样要自定义分区，建议选Replace Existing Linux System 替换现有的最快最简单。

最后选择安装的类型，本人选择桌面系统，有GUI界面的，这是最大化安装，如果想使用命令行也是可以的，用Ctrl+Alt+F几切换就行了。

点击Next等待安装结束，点击Reboot，重新启动系统，设置一下用户和时间，输入用户名和密码就进入了CentOS了。

需要上网只需点击右上角的小电脑，选择System eth0就能够上网了。系统安装算是大功告成。

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