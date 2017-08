我今天在用python3.6的时候出现了报错

from http.client import HTTPSConnection ImportError: cannot import name 'HTTPSConnection'

后来查看了python 3.6的client.py的源码和查阅了一些资料后,发现是我服务器没有安装ssl的问题。

rpm -aq|grep openssl yum install openssl-devel -y rpm -aq|grep openssl

然后重新编译安装python 3.6

./configure --with-ssl --enable-optimizations make make install

然后就ok啦!

Tonitech版权所有 | 转载请注明出处: http://www.tonitech.com/2505.html