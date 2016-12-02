MySQL datetime类型使用like导致全表扫描的问题总结

最近项目里有一段mysql语句导致了数据库服务器的load过高报警，语句如下：
SELECT content FROM communication_log WHERE gmt_create LIKE '2016-12-02%';
explain了这条sql之后可以看出执行计划是全表扫描，查询了882210条记录，字段的索引没有用上，查询的时间为1.23：
原因是gmt_create是datetime类型，条件中写了like，会有隐式转换，gmt_create字段需要在比较前转换成String类型，字段的索引将不会被用到，查询变为全表扫描。
解决方法是把原来的SQL改成：
SELECT content FROM communication_log WHERE gmt_create BETWEEN '2016-12-02 00:00:00' AND '2016-12-02 23:59:59';
explain的结果，用上了索引只检索给定范围的行，扫描的行数也减少到了108行，查询的时间为0.02：
Tonitech版权所有 | 转载请注明出处： http://www.tonitech.com/2465.html