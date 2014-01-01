CentOS 6.7下安装vsftpd FTP服务器经验

最近Wordpress从虚拟主机迁移到了VPS上，原来虚拟主机服务商有提供FTP，现在VPS需要自己安装一个FTP服务器来支持Wordpress的插件和主题升级。vsftpd是Linux下比较著名的FTP服务器，我选择它搭建FTP服务器。

第一步：安装vsftpd

查看你的服务器是否已经安装vsftpd

rpm -qa | grep vsftpd

如果已经安装就略过下一步yum安装。如果没有安装过就执行以下命令：

yum -y install vsftpd

第二步：基于虚拟用户的配置

所谓虚拟用户就是没有使用真实的帐户，只是通过映射到真实帐户和设置权限的目的。虚拟用户不能登录CentOS系统。

1. 修改配置文件

打开/etc/vsftpd/vsftpd.conf，修改该文件原来的配置，如下（这里需要一个一个项目在编辑器里查找并修改，注意YES或NO等配置项后面不要在复制过程中多出不必要的空格）：

#设定不允许匿名访问 anonymous_enable=NO #设定本地用户可以访问。注：如使用虚拟宿主用户，在该项目设定为NO的情况下所有虚拟用户将无法访问 local_enable=YES #使用户不能离开主目录 chroot_list_enable=YES ascii_upload_enable=YES #设定支持ASCII模式的上传和下载功能 ascii_download_enable=YES #PAM认证文件名。PAM将根据/etc/pam.d/vsftpd进行认证 pam_service_name=vsftpd

以下这些是关于vsftpd虚拟用户支持的重要配置项，默认vsftpd.conf中不包含这些设定项目，需要自己手动添加到/etc/vsftpd/vsftpd.conf中：

#设定启用虚拟用户功能 guest_enable=YES #指定虚拟用户的宿主用户，CentOS中已经有内置的ftp用户了 guest_username=ftp #设定虚拟用户个人vsftp的CentOS FTP服务文件存放路径。存放虚拟用户个性的CentOS FTP服务文件(配置文件名=虚拟用户名 user_config_dir=/etc/vsftpd/vuser_conf

2. 进行认证

首先，安装Berkeley DB工具，很多人找不到db_load的问题就是没有安装这个包。

yum install db4 db4-utils

然后，创建用户密码文本/etc/vsftpd/vuser_passwd.txt ，注意奇行是用户名，偶行是密码：

wordpress 123456

接着，生成虚拟用户认证的db文件：

db_load -T -t hash -f /etc/vsftpd/vuser_passwd.txt /etc/vsftpd/vuser_passwd.db

随后，编辑认证文件/etc/pam.d/vsftpd，全部注释掉原来语句，再增加以下两句：

auth required pam_userdb.so db=/etc/vsftpd/vuser_passwd account required pam_userdb.so db=/etc/vsftpd/vuser_passwd

最后，创建虚拟用户配置文件：

mkdir /etc/vsftpd/vuser_conf/ vi /etc/vsftpd/vuser_conf/wordpress //文件名等于vuser_passwd.txt里面的账户名，否则下面设置无效

内容如下（这里需要注意YES或NO等配置项后面不要在复制过程中多出不必要的空格）：

local_root=/home/wwwroot write_enable=YES anon_umask=022 anon_world_readable_only=NO anon_upload_enable=YES anon_mkdir_write_enable=YES anon_other_write_enable=YES

3. 设置Selinux（可省略）

setsebool -P ftp_home_dir=1 //设置ftp可以使用home目录 setsebool -P allow_ftpd_full_access=1 //设置ftp用户可以有所有权限

4. 设置FTP根目录权限

mkdir /home/wwwroot //创建目录，如果目录已存在请省略 chmod a-w /home chmod -R 777 /home/wwwroot

最新的vsftpd要求对主目录不能有写的权限所以/home为a-w，主目录下面的子目录再设置777权限。

5. 设置防火墙

打开/etc/sysconfig/iptables，添加一句：

-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 21 -j ACCEPT

然后保存，并关闭该文件，在终端内运行下面的命令，刷新防火墙配置：

service iptables restart

启动FTP服务器：

service vsftpd start

6. 连接FTP服务器

现在你就可以使用FTP工具连接服务器了，建议使用FileZilla工具连接，连接的过程中如果出现报错，你只需要去搜索报错的内容调整服务器的配置就好了。

参考文章：http://www.cnblogs.com/xiongpq/p/3384759.html

Tonitech版权所有 | 转载请注明出处： http://www.tonitech.com/2455.html