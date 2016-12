利用gitlab的web hook和钉钉做代码review工作

还记得在我读大学的时候有一门课叫做计算机安全,我们的教材《信息安全原理与应用(第四版)》中提到代码检查工作每千行代码发现的错误数量是10个,而其他的程序系统检查方法:需求复查为2.5个/1000行、设计复查为5个/1000行、集成测试为3个/1000行,接受测试为2个/1000行。

那时候看完这个研究结果之后,代码检查的观念就根深蒂固地植入我的脑海里。工作了这么多年,一直不忘记代码review。团队也制定了很多的代码review工作的要求,但总是因为各种各样的原因做不好。最大的问题就是业务工作太忙,没有时间review。

还记得上高三的时候,准备高考可谓是争分夺秒,我们都随身携带小笔记本,把重要的知识点记录在里面,蹲厕所、排队吃饭的时候掏出来复习,将细碎的时候利用起来也是一笔不小的财富。那我们就可以利用零碎的时间来做代码review工作,将bug扼杀在摇篮之中!

webhook功能的作用是当开发者向git服务器push代码完成时,git会触发webhook里配置的url,即向我们配置的url用post的方式发送一个json格式的内容,这个内容里包含本次push的所有信息。众所周知,github和oschina这些代码管理的平台的项目设置里都提供webhook功能,我们公司使用的是gitlab来管理我们的代码,gitlab也拥有webhook功能。webhook功能给了我们无限的想象空间,可以用来自动部署代码,可以自动集成测试,当然,还有本文的主题,review提交的代码。

我在公司里独自一人维护了一个叫做superb的thinkphp项目,这个系统提供项目管理、日报周报、接口文档、运维信息等功能,我觉得这个功能做到superb里是最合适不过了!

实现步骤:

第一步:根据gitlab的文档中描述的web hook post的json格式编写一个接受post内容的http接口。

第二步:接口处理完post的内容之后发送钉钉消息给指定人员。

具体实现:

1.接口代码(thinkphp框架):

<?php namespace Home\Controller; use Think\Controller; use Think\Log; class GitController extends Controller { public function index() { $requestBody = file_get_contents('php://input'); if (empty($requestBody)) { echo '发送失败'; return false; } $content = json_decode($requestBody, true); $message = ""; if ($content['total_commits_count'] > 0) { $message .= $content['user_name'] . '向' . $content['repository']['name'] . '项目的' . $content['ref'] . '分支push了' . $content['total_commits_count'] . '个commit:' . "

"; $count = 0; foreach ($content['commits'] as $commit) { $count++; $message .= $count . '. ' . $commit['author']['name'] . '在' . date('Y年m月d日 h:i:s', strtotime($commit['timestamp'])) . ' 提交的:' . $commit['message'] . "

"; $message .= '点击 ' . $commit['url'] . ' 查看本次commit diff' . "

"; } echo $message; Log::write($message); } else { $message .= $content['user_name'] . '在' . $content['repository']['name'] . '项目创建或者删除了一个分支:' . $content['ref'] . "

"; } echo D('Dingding', 'Service')->sendTextMsg('@all', $message); } }