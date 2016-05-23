利用gitlab的web hook和钉钉做代码review工作

还记得在我读大学的时候有一门课叫做计算机安全，我们的教材《信息安全原理与应用（第四版）》中提到代码检查工作每千行代码发现的错误数量是10个，而其他的程序系统检查方法：需求复查为2.5个/1000行、设计复查为5个/1000行、集成测试为3个/1000行，接受测试为2个/1000行。

那时候看完这个研究结果之后，代码检查的观念就根深蒂固地植入我的脑海里。工作了这么多年，一直不忘记代码review。团队也制定了很多的代码review工作的要求，但总是因为各种各样的原因做不好。最大的问题就是业务工作太忙，没有时间review。

还记得上高三的时候，准备高考可谓是争分夺秒，我们都随身携带小笔记本，把重要的知识点记录在里面，蹲厕所、排队吃饭的时候掏出来复习，将细碎的时候利用起来也是一笔不小的财富。那我们就可以利用零碎的时间来做代码review工作，将bug扼杀在摇篮之中！

webhook功能的作用是当开发者向git服务器push代码完成时，git会触发webhook里配置的url，即向我们配置的url用post的方式发送一个json格式的内容，这个内容里包含本次push的所有信息。众所周知，github和oschina这些代码管理的平台的项目设置里都提供webhook功能，我们公司使用的是gitlab来管理我们的代码，gitlab也拥有webhook功能。webhook功能给了我们无限的想象空间，可以用来自动部署代码，可以自动集成测试，当然，还有本文的主题，review提交的代码。

我在公司里独自一人维护了一个叫做superb的thinkphp项目，这个系统提供项目管理、日报周报、接口文档、运维信息等功能，我觉得这个功能做到superb里是最合适不过了！

实现步骤：

第一步：根据gitlab的文档中描述的web hook post的json格式编写一个接受post内容的http接口。

第二步：接口处理完post的内容之后发送钉钉消息给指定人员。

具体实现：

1.接口代码（thinkphp框架）：

<?php namespace Home\Controller; use Think\Controller; use Think\Log; class GitController extends Controller { public function index() { $requestBody = file_get_contents('php://input'); if (empty($requestBody)) { echo '发送失败'; return false; } $content = json_decode($requestBody, true); $message = ""; if ($content['total_commits_count'] > 0) { $message .= $content['user_name'] . '向' . $content['repository']['name'] . '项目的' . $content['ref'] . '分支push了' . $content['total_commits_count'] . '个commit：' . "

"; $count = 0; foreach ($content['commits'] as $commit) { $count++; $message .= $count . '. ' . $commit['author']['name'] . '在' . date('Y年m月d日 h:i:s', strtotime($commit['timestamp'])) . ' 提交的：' . $commit['message'] . "

"; $message .= '点击 ' . $commit['url'] . ' 查看本次commit diff' . "

"; } echo $message; Log::write($message); } else { $message .= $content['user_name'] . '在' . $content['repository']['name'] . '项目创建或者删除了一个分支:' . $content['ref'] . "

"; } echo D('Dingding', 'Service')->sendTextMsg('@all', $message); } }

2.发送钉钉的代码：

<?php namespace Home\Service; use \Think\Model; use \Think\Log; class DingdingService extends Model { private $_url = 'https://oapi.dingtalk.com/gettoken?corpid=你的&corpsecret=你的'; public function sendTextMsg($touser, $text, $agentid = 你的) { $accessToken = $this->_getAccessToken(); if ($accessToken == null) { return '获取accessToken失败'; } $content = array( 'touser' => $touser, 'agentid' => $agentid, 'msgtype' => 'text', 'text' => array('content' => $text) ); $url = 'https://oapi.dingtalk.com/message/send?access_token=' . $accessToken; $result = $this->_sendPost($url, $content); Log::write($result); return $result; } private function _getAccessToken() { $content = $this->_sendGet($this->_url); $json = json_decode($content, true); if ($json['errcode'] == 0) { $accessToken = $json['access_token']; return $accessToken; } else { Log::write('获取accessToken失败'); return null; } } private function _sendPost($url, $data) { $ch = curl_init($url); $payload = json_encode($data); curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $payload); curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array('Content-Type:application/json')); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); $result = curl_exec($ch); curl_close($ch); return $result; } private function _sendGet($url) { $ch = curl_init($url); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); $result = curl_exec($ch); curl_close($ch); return $result; } }

完成之后，把接口的url配置到gitlab的web hook上就可以坐等你的push消息了。结果是这样的：

点击最下方的diff url就可以打开gitlab的代码diff页面进行代码review工作。

其实这是个非常简单的功能，但是它给我带来的是完全不同的体验：

团队成员在push代码之后我第一时间收到钉钉的通知，我可以打开diff页面，立刻查看或者等会儿有时间了再看这个网页，我完全可以利用编译代码的零碎时间来做这项工作。记得这个功能上线第一天我就快速review出两个组员的代码bug，他们都万万没想到。 让团队中的初级程序员养成提交代码的时候自己先diff的习惯，并且写好comment。以前初级程序员常常乱提交代码，对代码分支造成严重的破坏，现在我告诉他们，只要他们提交代码boss就会看到，他们都非常小心谨慎了。 和其他团队的协作开发变得更加透明，其他团队的同学提交什么代码，功能说明我就可以看到。一起联调代码，他提交后我第一时间知道他接口搞定了；要求对方修改的bug对方提交了代码我就知道代码修复了。这两个体验不是我随口说的，现实中我真的遇到，感觉很爽！

这个功能的未来：

我希望将来在superb里面增加一个订阅功能，所有开发人员可以订阅自己关注的项目，订阅自己关心的人，这样对团队的代码管理将带来非常大的帮助。

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