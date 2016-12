-Dmaven.multiModuleProjectDirectory system propery is not set. Check $M2_HOME environment variable and mvn script match.[ERROR] Maven execution terminated abnormally (exit code 1)解决方法

今天给同事的Mac配置JAVA项目IDEA开发环境的时候遇到了一个问题:

-Dmaven.multiModuleProjectDirectory system propery is not set. Check $M2_HOME environment variable and mvn script match.[ERROR] Maven execution terminated abnormally (exit code 1)

Check了电脑的M2_HOME系统环境变量,都没有错误,于是在IDEA中File->Maven->Runner的VM options中增加配置:

-Dmaven.multiModuleProjectDirectory=$M2_HOME

保存解决问题。

