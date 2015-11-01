IDEA出现[FATAL_ERROR] Cannot start Maven: Project JDK is not specified. 的解决办法

最近在给一个同事的Mac配置JAVA项目的开发环境的时候，启动项目IDEA报错：

[FATAL_ERROR] Cannot start Maven: Project JDK is not specified. <a href=’#’>Configure</a>



那么估计就是IDEA的JDK没有配置好，打开IDEA的preference，找到Maven->Runner，发现JRE项目的配置是“Use Project JDK (not defined yet)”，而那个Internal JRE的版本太低，所以我们需要配置Project JDK，配置的方法是点击顶部的File->Project Structure…->左边的“Project”->Project SDK

这时候现实的应该是“<No SDK>”，点开看看有没有其他选项，如果没有就点击New…->JDK，选择你的JDK目录到“Contents/Home”下。如果有，就选择配置好的例如：“1.7”。

以上操作之后，问题就解决了。

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