IDEA出现[FATAL_ERROR] Cannot start Maven: Project JDK is not specified. 的解决办法

最近在给一个同事的Mac配置JAVA项目的开发环境的时候,启动项目IDEA报错:

[FATAL_ERROR] Cannot start Maven: Project JDK is not specified. <a href=’#’>Configure</a>



那么估计就是IDEA的JDK没有配置好,打开IDEA的preference,找到Maven->Runner,发现JRE项目的配置是“Use Project JDK (not defined yet)”,而那个Internal JRE的版本太低,所以我们需要配置Project JDK,配置的方法是点击顶部的File->Project Structure…->左边的“Project”->Project SDK

这时候现实的应该是“<No SDK>”,点开看看有没有其他选项,如果没有就点击New…->JDK,选择你的JDK目录到“Contents/Home”下。如果有,就选择配置好的例如:“1.7”。

以上操作之后,问题就解决了。

