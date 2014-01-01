Git在实际开发中创建分支与分支合并到master的经验

我们公司一直都使用Git作为我们的代码版本控制工具，我们总结的一些创建分支的经验：
- 开发新功能必须在master的基础上拉一个新的dev分支，分支的命名规则：[团队]-dev-[日期yymmdd格式]-[开发者英文名]-[分支的功能]。
- 修复bug必须在master的基础上拉一个新的bugfix分支，分支的命名规则：[团队]-bugfix-[日期yymmdd格式]-[开发者英文名]-[分支的功能]。
- 测试每天必须在master的基础上拉一个新的test分支，然后合并需要测试的各个分支，分支的命名规则：[团队]-test-[日期yymmdd格式]-[测试人员英文名]。
我们总结开发分支合并到master的经验：
- master必须由少数几个人控制，由团队的leader和重要的开发负责人操作。
- 上线合并之前，如果当前的master分支没有tag，需要在当前的master上打tag，为了让我们找到合并前的commit，万一有回滚可以用上这个分支Hash值。
- 合并的过程中如果遇到conflict的情况，必须要两个代码的负责人现场确认，合并完成之后必须要回归测试相关的功能。
- 如果遭遇需要回滚的情况，请按照《Git分支代码回滚流程》操作。
- 上线完成之后在当前的master上打上tag。
做到以上几点，团队在开发的时候就可以做到有条不紊。
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