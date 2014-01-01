执行MySQL使用事务的方法

最近我团队出现了一个挺让我头疼的问题，由于我们的开发没来得及抽出时间来开发功能，一些紧急的需求过来了，我们团队的同学只能使用SQL语句来暂时帮助业务方将问题解决。然而有些需求却需要执行很多的SQL语句来解决，这样存在很大的风险，一不小心一个SQL写错了，就会对业务方造成很大的影响。所以我提出了几个改进的建议：

1. 尽量不使用SQL语句，团队需要从原来的工作中总结经验，将功能提炼出来，通过系统功能来解决问题。这个建议是需要提前埋伏一些功能，对未来做一些预判，而且要做到能够快速开发功能来应对业务方紧急的需求。

2. 如果一定要执行SQL语句，执行前需要有人check，结对编程，写的同学需要在check的同学面前把逻辑讲清楚。另外，为了保险起见，在执行SQL的时候必须要使用事务，执行完之后check，如果没问题就commit，否则就rollback：

set autocommit = 0; # 先设置不允许自动提交 # 执行你的SQL commit; # 如果没问题就commit rollback; # 如果有问题就rollback set autocommit = 1; # 设置回允许自动提交，因为MySQL是默认自动提交的

注：如果很不幸在执行之后没有做commit或者rollback的处理，你的MySQL客户端退出之后MySQL会自动将你执行的SQL rollback回去。

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