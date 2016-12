JAVA的String、StringBuffer、StringBuilder对比

1. String

String的值是不可变的,这就导致每次对String的操作都会生成新的String对象,不仅效率低下,而且大量浪费有限的内存空间。

String a = "a"; //假设a指向地址0x0001 a = "b"; //重新赋值后a指向地址0x0002,但0x0001地址中保存的"a"依旧存在,但已经不再是a所指向的,a已经指向了其它地址。

因此String的操作都是改变赋值地址而不是改变值操作。

2. StringBuffer

StringBuffer是可变类,线程安全的字符串操作类,任何对它指向的字符串的操作都不会产生新的对象。每个StringBuffer对象都有一定的缓冲区容量,当字符串大小没有超过容量时,不会分配新的容量,当字符串大小超过容量时,会自动增加容量:

StringBuffer buf = new StringBuffer(); //分配长16字节的字符缓冲区 StringBuffer buf = new StringBuffer(512); //分配长512字节的字符缓冲区 StringBuffer buf = new StringBuffer("this is a test"); //在缓冲区中存放了字符串,并在后面预留了16字节的空缓冲区。

3. StringBuilder

StringBuilder和StringBuffer类功能基本相似,主要区别在于StringBuffer类的方法是多线程、安全的,而StringBuilder不是线程安全的,相比而言,StringBuilder类会略微快一点。

4. 线程安全

StringBuffer 线程安全

StringBuilder 线程不安全

意思是一个全局范围的StringBuffer和StringBuilder,两个线程不能同时修改StringBuffer中的内容,而能同时修改StringBuilder中的内容。

5. 运行速度

一般情况下,速度从快到慢:StringBuilder > StringBuffer > String。

6. 使用场景

(1)如果要操作少量的数据用String

(2)单线程操作字符串缓冲区下操作大量数据用StringBuilder

(3)多线程操作字符串缓冲区下操作大量数据用StringBuffer

