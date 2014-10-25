Sea.js出现Uncaught TypeError: object is not a function的解决方法

最近我有一个项目需要用到seajs+jquery+underscore来开发前端页面，是第一次使用seajs做项目。一开始使用就遇到了：Uncaught TypeError: object is not a function的问题，这个问题到谷歌上搜索之后是一大片的，github上玉伯也有给出耐心的解答。后来我发现遇到这个问题就是两个原因：
1、引用的第三方类库的路径不对。
2、没有将第三方非CMD规范的类库定义成CMD的模块
假设我们现在jQuery无法引入，首先我们要检查第一点路径是否正确，打开浏览器的控制台，在控制台输入
seajs.resolve('jquery’)
参数中的jQuery是你在配置中alias里面写的别名，敲回车之后你会发现控制台会输出jQuery的路径，你需要访问一下这条路径，假设这条路径有jQuery的代码，说明你的路径正确，否者你得修改你的路径，理论上路径是相对于sea.js的。
如果你的路径正确，那么你需要将第三方非CMD规范的类库定义成CMD的模块：
jQuery的定义方法：
define(function() {//def CMD /*jquery 自身的代码*/ return $.noConflict(); });//end CMD
jQuery插件的定义方法：
define(function() { //def CMD return function($) { /*jQuery插件的自身代码*/ } });//end CMD // 调用的时候使用require要将jquery的传入 var $ = require('jquery'); require('jquery.XXX.js')($);
underscore.js的定义方法：
define(function() {//def CMD /*underscore自己的代码*/ return _.noConflict(); });//end CMD
对于自己的代码：
define(function() {//def CMD /*自身的代码*/ return XXX; });//end CMD
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能加个qq不，我有点着急745049039，非常感谢
楼主，我不是专业人事，您说的这些我不知道在哪里找，能否帮我详细说明一下？
解决了我的问题 新手手刚学习 能加个QQ吗 441098519
解决我的问题了~楼主万岁~
很高兴能解决你的问题