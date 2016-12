log4j:WARN No appenders could be found for logger (org.apache.ibatis.logging.LogFactory). 解决方法

最近在使用mybatis的时候一直出现如下警告:

log4j:WARN No appenders could be found for logger (org.apache.ibatis.logging.LogFactory).

看内容是mybatis的Logger出了点问题,原因是项目中没有log4j的配置文件,所以需要添加一个名为log4j.properties的文件到项目的src中,内容如下:

log4j.rootLogger=INFO,Console log4j.appender.Console=org.apache.log4j.ConsoleAppender log4j.appender.Console.Target=System.out log4j.appender.Console.Threshold=DEBUG log4j.appender.Console.layout=org.apache.log4j.PatternLayout log4j.appender.Console.layout.ConversionPattern=[%d]%l%5p:%m%n log4j.appender.DebugFile=org.apache.log4j.RollingFileAppender log4j.appender.DebugFile.File=../log/debugFile.log #log4j.appender.DebugFile.File=debugFile.log log4j.appender.DebugFile.Append=true log4j.appender.DebugFile.Threshold=DEBUG log4j.appender.DebugFile.layout=org.apache.log4j.PatternLayout log4j.appender.DebugFile.layout.ConversionPattern=[%d]%l%5p:%m%n log4j.appender.DebugFile.MaxFileSize=20MB log4j.appender.DebugFile.MaxBackupIndex=10 log4j.logger.com.ibatis=DEBUG log4j.logger.com.ibatis.common.jdbc.SimpleDataSource=DEBUG log4j.logger.com.ibatis.common.jdbc.ScriptRunner=DEBUG log4j.logger.com.ibatis.sqlmap.engine.impl.SqlMapClientDelegate=DEBUG log4j.logger.java.sql=DEBUG log4j.logger.java.sql.Connection = INFO log4j.logger.java.sql.Statement = DEBUG log4j.logger.java.sql.PreparedStatement = DEBUG log4j.logger.java.sql.ResultSet = DEBUG log4j.logger.com.yuetao=DEBUG

这样之后这个警告就不会出现了。

