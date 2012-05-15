作为开发中应用最广泛的语言之一，PHP有着大量的粉丝，那么你是一名优秀的程序员吗?在进行自我修炼的同时，你是否想过面对各种各样的问题，我该如何突破自身的瓶颈，以便更好的发展呢?

PHP工程师面临成长瓶颈

先明确这里所指的PHP工程师，是指主要以PHP进行Web系统的开发，没有使用其的语言工作过。工作经验大概在3~4年，普通的Web系统(百万级访问，千成级数据以内或业务逻辑不是特别复杂)开发起基本得心应手，没有什么问题。但他们会这样的物点：

◆除了PHP不使用其它的语言,可能会点shell 脚本。

◆对PHP的掌握不精(很多PHP手册都没有看完,库除外)。

◆知识面比较窄(面对需求，除开使用PHP和mysql ，不知道其它的解决办法)。

◆PHP代码以过程为主，认为面向对象的实现太绕，看不懂。

这些PHPer在遇到需要高性能，处理高并发，大量数据的项目或业务逻辑比较复杂(系统需要解决多领域业务的问题)时，缺少思路。不能分析问题

的本质，技术判断力比较差，对于问题较快能找出临时的解决办法，但常常在不断临时性的解决办法中，系统和自己一步步走向崩溃。那怎么提高自己呢?怎么可以

挑战难度更高的系统?

更高的挑战在那里?

结合我自己的经验，我列出一些具体挑战，让大家先有个感性的认识。

高性能系统的挑战在那里?

◆如何选择Web服务器?要不要使用fast-cgi 模式;

◆要不要使用反向代理服务?选择全内存缓存还是硬盘缓存?

◆是否需要负载均衡?是基于应用层，还是网络层? 如何保证高可靠性?

◆你的PHP代码性能如何，使用优化工具后怎么样? 性能瓶颈在那里? 是否需要写成C的扩展?

◆用户访问有什么特点,是读多还是写多?是否需要读写分离?

◆数据如何存储?写入速度和读出速度如何? 数据增涨访问速读如何变化?

◆如何使用缓存? 怎么样考虑失效?数据的一致性怎么保证?

高复杂性系统的挑战在那里?

◆能否识别业务所对应的领域?是一个还是多个?

◆能否合理对业务进行抽象，在业务规则变化能以很小的代价实现?

◆数据的一致性、安全性可否保证?

◆是否撑握了面向对象的分析和设计的方法

这里所列出的问题，你都能肯定的回答，说明在技术上你基本已经可能成为架构师了。如何你还不能回答，你需要在以下几个方向加强。

怎么样提高，突破瓶颈

如何你还不能回答，你需要在以下几个方向加强：

◆分析你所使用的技术其原理和背后运行的机制，这样可以提高你的技术判断力，提高你技术方案选择的正确性;

◆学习大学期间重要的知识, 操作系统原理，数据结构和算法。知道你以前学习都是为了考试，但现在你需要为自己学习，让自己知其所以然;

◆重新开始学习C语言，虽然你在大学已经学过。这不仅是因为你可能需要写PHP扩展，而且还因为，在做C的应用中，有一个时刻关心性能、内存控制、变量生命周期、数据结构和算法的环境;

◆学习面向对象的分析与设计，它是解决复杂问题的有效的方法。学习抽象，它是解决复杂问题的唯一之道。

原文地址：http://www.jianglb.com/2010/11/22/php-dev.html

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