网站优化的方法（给你的网站减肥）

如果你的网站刚刚拿去检测了之后，发现结果不满意，怎么办？有几个方法可以帮你解决问题。

1.给图片瘦身。如果你网站的图片加载速度特别慢，谷歌会把你的页面置于非常靠后的位置。你可以考虑下格式，如果是一张需要表现细节的照片，你可以将它设置为位图，不过，如果是线条或者图标，你可以使用更小的矢量图。几乎所有的图片都可以减肥，你可以尝试让图片使用更少的色彩、图像大小压缩技术。比如，Photoshop里，点击文件->存储为Web和设备所用格式，可以优化和编辑图片，并可以显示大小变化多少。

2.清理网页。很多人创建网站的时候会走捷径，会去使用别人的代码，会用模板，而不是重零开始纯手工打造，这样会付出代价的。这些方法往往会在页面上留下许多短字节的废话或遗留的代码。所以，要找一个有经验的工程师看看你的页面，删除部分没用的代码。

3.利用CSS。你的页面用很多的表格？可以利用CSS去掉一些笨重的HTML，当然啦，本人已经很少使用table了，都是利用DIV+CSS来制作网页。如果你使用了CSS，你还要对CSS进行优化，如果你不知道怎么优化，那我就推荐一个工具给你——雅虎的YUI Compressor，你可以到http://yuilibrary.com/download/yuicompressor/这个网址下载它。它的效果你可以看看，刚刚开始的时候你的CSS代码是：

.color-me { color: rgb(123, 123, 123); border-color: #ffeedd; background: none repeat scroll 0 0 rgb(255, 0,0);}

优化之后：

.color-me{color:#7b7b7b;border-color:#fed;background:none repeat scroll 0 0 #f00}

可以看出，RGB颜色的值被优化了，然后代码紧凑了之后减少了空格占用的空间。

你需要扪心自问下，你的主页真的需要欢迎动画吗？人们来你的网站就是为了看这些超大的图片吗？你的网站是否堆满了导致它无法正常运行的垃圾？你要抽出时间来个大扫除了！

Tonitech版权所有 | 转载请注明出处： http://www.tonitech.com/193.html