很多网站管理员认为添加网站地图会使用户绕过他们精心设计的导航路径，导致用户无法领略网站的魅力。实际上，如果你的访客无法在有限时间内找到他们想要的东西，他们会选择离开，而且不太可能会回来，如果Googlebot在你网站上辨不清方向，它不会停留太长时间，而且谷歌不会给你电话确认你的网站有没有问题，你只有一次机会。所以当那些辨不清方向的访客和迷路的搜索引擎感到孤独无助的时候，你要尽最大努力去帮助他们。

你提供网站地图可能会让用户错过一些妙趣横生的文字和美丽的图片，不过他们却找到了他们想要的东西，他们可能会参加你的推广活动，并对你进行全面的了解。如果Googlebot能够通过你的网站地图索引你的整个网站，你的排名也会得到提升，这不是你想要的结果吗？谷歌无法看懂你的Javascript导航，使用网站地图能够确保每个页面上都有一个明显的链接，Googlebot可以采用你提供的简单路径。

把网站地图放在帮助页面也不失为一种精明的做法，即便你已经在这也上设置了网站地图的链接或者按钮。有些用户会看到主页上的链接，而有些人可能认为你把它隐藏在帮助页面里了。更重要的，你一定要确保主页和索引页面上有直接通向网站地图的链接。

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