让网站通过“ISO9001”认证

你的网站有时会出现代码方面的问题，了解你的失误，并加以改正，使你的HTML通过认证。你希望你的网站被尽可能多的网络用户使用，这就意味着要迎合所有人的口味和需要，你肯定不希望你的网站跟铁道部网上订票系统那样兼容性那么差，而很多用户也会因此放弃你的网站。

大家一定听过W3C，它自称是HTML的监护人，是一个很有影响力的组织。W3C非常注重细节，它会指出某网站存在的问题。下面是W3C检测人人网www.renren.com的结果：

www.renren.com出现，76个错误，56个警告，当然人非圣贤孰能无过，有错误也是正常的。

登录http://validator.w3.org，输入你网站的URL，等待结果。如果你通过认证，他们会向你提供一串用于在你的网站上展示的W3C验证标志的代码，好像网页设计领域的ISO9001，这对你来说是一项很大的荣誉，值得你为之自豪。当然，大部分人不能一次通过，于是W3C会详细列出网站存在的问题和修改建议，全英文解说，而且解说的非常详细，我看过了，感觉真的很棒！

不过也不能全盘接受，有时他们太注重形式而不是功能。尽最大努力纠正自己的错误，对于很多网站来说，获得它的认证就相当于他们的网页等级又上升了一级。

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