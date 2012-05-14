开放项目目录的重要性

向目录编写机构、协会、搜索引擎、参考网站和信息门户网站推销自己，如果它们是免费的，就更好了。

可以登录www.dmoz.org，这是开放目录项目DMOZ。在看我人人小站的朋友，可以看看我小站主页简介旁边的SEO的图片，那个图片中google的顶上是不是写着dmoz呢？那张图片就是从DMOZ来的。它跟SEO有着密切的联系，它在网络中有着举足轻重的地位。它的特点是并不使用蜘蛛扫描网站，它等你提交URL之后，委派一名编辑对你的列表进行人工审核，如果你为自己的网站选择了正确的类别，就会被DMOZ收录。

DMOZ上的列表，实际上为网站吸引了两个重要链接，一个来自DMOZ,一个来自谷歌目录。DMOZ和谷歌的网页等级都是相当高的，DMOZ是8分，谷歌是9分。此外，使用DMOZ的大量网站都与之建立链接，因此DMOZ中的列表显然是非常重要的，据说，单单一个DMOZ列表就能让你的网页等级提升1到2分。

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