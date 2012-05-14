网页等级是谷歌排名法则的一个重要方面，你的网页等级越高，网站排名就越靠前，其他的网站跟你建立的链接有助于提升你的网页等级，而且这些页面的网页等级越高，对你越有利。寻找网页等级在5分以上的网站，请求他们与你建立链接，即便只有少数这样的网站跟你建立链接，效果也远比与几百个页面等级低的网站建立链接要好得多。

与你建立链接的网站的页面等级是一个重要因素，不过它不是唯一的决定因素。与你建立链接的网站的内容要与你的网站有一定的相关性，例如，你是做酒店生意的，与你建立链接的是卖衣服的，即便它的网页等级很高，对你也没有任何好处。

总是有一些网站愿意与你建立链接，例如我们中国的网址之家等。你可以去谷歌输入add URL、add link加上你网站的关键词，如房地产、传媒等，便会看到很多与你网站关键词有关且接受URL提交的网站。

这是一个很耗费时间的过程，你只需要选择免费建立链接的网站，你的坚持会等到回报的。如果与你建立链接的网站有着较高的网页等级，在72小时之内，链入链接的数量就会开始增加。当Googlebot下次来访的时候，你会发现自己的网页等级也得到了提升。

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