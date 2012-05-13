最近对数组指针的理解（请各位大虾指点指点）

最近在《面向对象程序设计基础（第二版）》这本书上看到一节关于指针数组和数组指针的区别，一下是我的理解，例如：

int* prt_array[10];

声明了一个包含10个整数类型指针变量的数组prt_array，也就是说声明了一个数组用来存放int类型的指针。

int (*array_ptr)[10];

声明的是一个指针类型的变量array_ptr，它指向一个长度为10的整数类型数组。

我们知道char ch[10];是一个字符串类型，其实是一个字符类型的数组。那么，一个指向字符串的指针是否就是char (*char_ptr)[10]呢？其实我一开始一直是这么认为的，觉得这样就是一个指针指向了数组的地址了，然后我编译之后发现地址的值是传不进去的，说类型不一样。最后我发现，其实字符串的指针跟字符的指针一样，就是char* char_ptr这样声明的。

以上是我个人的见解，不知道是否如此，如有错误请大家纰漏。

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