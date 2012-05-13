不管你的图片多么漂亮，谷歌都看不到，它只能看到图片的文件名，如果上面显示的是“logo.jpg”这样的文字（其实我就是常常使用这样的文件名，要好好改正），你的努力就白费了。

假设，你是卖轮胎的，有两种不同型号的产品，你不是选用“wheel1.jpg”和“wheel2.jpg”这样的文件名，网站的成功在一定程度上取决于我们使用的文件名，例如，使用“wheel-ride-on-toy-mouse-large.jpg”这样的名称。

这样的名称不但具有谷歌友好性，而且能够使我们更加容易地在图片文件夹中找到需要的图片。要知道文件名中包含的文字实际上增加了页面中的关键词。在网页中多次提到产品的名称，既在导航链接中出现，又在图片的文件名中得到强化，这样谷歌就会更加关注你的网站，意味着你在搜索引擎中能够拥有更好的排名。

如果你负责图片的上传，需要注意图片的分辨率问题，对于网站而言，分辨率达到72就够了（也就是PS默认的分辨率，我有时候2B到把分辨率改成300，不知道是哪本PS的书里学来的，要改要改）。更高的分辨率无法被电脑显示器处理，大的图片会降低网站运行的速度，并引起用户体验的下降。

如果你的网站是多人负责的，就可以制定规则，就算是你一个人开发，制定规则也是必要的，这样可以方便的检查自己的内容，以确保谷歌的友好型。例如规定网页的段落是由标签分隔的，而不是由分隔的；如何命名图片和使用H标签；要注意页面顶端，而不是底部的关键词密度等等。

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