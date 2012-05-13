尽管谷歌在对网站进行排名的时候采用了一些复杂的算法，要想使你的网站取得较好的排名，还要尽量做到简介，并遵循几个基本原则。当你开发网站的时候，页面的前25%和最下方是最重要的。这并不是说中间部分可以忽略，不过谷歌希望你能够突出你选定的关键词和词组，因此他们是根据这些来排名的。

因此，不要在网站的黄金位置和页面的顶端对网站或相关话题进行冗长的介绍，应该直接进入主题，而且要注意谈到并突出你选择的关键词。同样，页面的底端也非常重要，你的网站底端是否是一些有关隐私权政策和版权声明的无关紧要的链接？（这一点我太囧了）还是一些纯文字的导航链接，以便用户继续在你的网站上浏览，并使谷歌注意到你的主题，从而进一步提升你的排名？

你还可以使用H标签，我也会在最近的网站开发中使用，不过不能滥用这些技术即将每个主题都标记成H1。通过H标签告诉搜索引擎这个“H”是值得注意的，就像是给一个句子加粗。尽管你会改变页面文本的外观，但谷歌是不会注意这些表面的变化的，谷歌要找的是H标签。

如果你的网站上有三处需要突出，你可以在每处都加上H标签，并排序为H1、H2、H3。尽管短时间内每个主题都标记H1会在短时间内对你有利，但是最终你会受到惩罚（理论上是这么说的，我还没亲身试验过）。

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