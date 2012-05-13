完善在WHOIS的账户信息

很多人建立网站的时候，公司的想法都还没成熟，当时购买域名的时候的联系地址是你的家庭住址（我就是这样的），不过，当你开始运营公司的时候，你的WHOIS信息没有任何变化，你可能已经有十几个员工，几百万的营业额了，不过你的WHOIS信息仍然显示地址是你家。大部分的用户不会注意这一点，但是有些人会（我遇到过有人查看我的WHOIS信息，完全把我的姓名、地址和联系方式显示出来了，或许是侵犯了我的隐私），那些打算跟你合作的人，跟你合作经营、合作推广和购买你的产品的人。如果你在中国之外经营一家.cn的网站，这些信息从服务器地址都可以看出来的，你的所在地应该跟你的市场所在地一致（我之前有一个网站就没有遵循这个原则，因为天朝的备案实在是讨厌，所以服务器在美国，或许是服务商使用代理的）。

经过域名的服务商会在域名过期之前发电子邮件通知，但是假如那天他们倒闭了呢？重新登记域名是自己的责任，通过WHOIS查看自己的域名到期时间，提前续费，不要到时候被别人买走了域名就亏大了。

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