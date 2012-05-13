如果你有一个网站，而且你的公司叫ABC，最适合你的网站是否就是www.abc.com？将公司的名称作为网站的名称似乎是最正常最合理的行为了，而且为了自我保护，还必须购买该域名。不过，要想通过网络开展营销，你还必须了解客户是如何操作找到你的。

如果你的公司是ABC，而你销售的是轮子，那么你可以去申请一个www.wheel.com的域名，这样是最强有力的做法，因为该域名本身囊括了产品和主题的关键词。当然这个东西是针对英文来说的，因为中国的用户的搜索习惯是车轮，而不是wheel，这个就另当别论了。

还有一点，就是，如果你购买了包含关键词的域名，一定要在域名下创建一个小网站，哪怕就只有一个页面，千万不要使用重定向，谷歌非常讨厌这一点，而且可能非常恼火。你最好在关键词的小网站与公司主网站之间建立链接，而不是使用重定向强迫用户跳转。这一点，其实人人网就是使用重定向的，因为它以前叫校内，如果你们输入www.xiaonei.com会自动跳转到www.renren.com，当然人人也是没有办法的。

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