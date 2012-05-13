你的网站的所有信息中，最被谷歌看中的就是title，它就是你浏览器上选项卡上的文字。它能够是用户知道你的网站就是他们想要找的。

元关键词也是网站排名的依据，不过貌似现在谷歌已经不在关注关键词了，不过尽管谷歌是这样的，我们也不能忽视关注元关键词的其他搜索引擎。

元描述也很重要，当人们在谷歌上搜索的时候，他们会在每个页面上看到12条结果，他们会看到一系列的网站和关于这些网站的一段介绍性文字。如果你没有设置元描述，系统会从你的网站的某个页面中随机选取一段文字，它可能没有任何意义。如果你不希望这样的情况出现，可以添加元描述，元描述就是放在这个meta标签里的。它实际上是对你的网站的简短描述，你应该创建简洁、有力的元描述。

用一句话描述你的主页上有那些产品信息，它将成为你的网站标题，你还可以给它添加一些个性化的色彩，并将得到的结果作为你的元描述，不过你只是解决了主页的问题，还需要在网站的每个页面上重复这一操作。一定要做到简介、明确。

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