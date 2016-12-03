关于MySQL查询约束条件类型需要注意的一点

最近在工作中遇到了数据库服务器产生很多读写队列的问题，于是要求大家开始优化我们的SQL语句。

下面是查询quotedata_history表中的code字段的SQL语句，其中code字段的类型是varchar(6)。

以上查询语句是：

SELECT * FROM quotedata_history WHERE `code` = 600000

大家可以看到这个语句的code条件600000是没有加引号的，通过Navicate的截图大家可以看到这次查询花了14.169秒。

以上查询语句是：

SELECT * FROM quotedata_history WHERE `code` = '600000'

大家可以看到这个语句的code条件600000加了引号，通过Navicate的截图大家可以看到这次查询花了0.087秒。

这两个查询的效率相差实在是太大了！

所以大家要注意，以后查询数据库的时候，如果字段是string类型的，条件的值必须加上单引号，以提升查询的效率！

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