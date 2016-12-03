关于MySQL查询约束条件类型需要注意的一点

最近在工作中遇到了数据库服务器产生很多读写队列的问题，于是要求大家开始优化我们的SQL语句。
下面是查询quotedata_history表中的code字段的SQL语句，其中code字段的类型是varchar(6)。
以上查询语句是：
SELECT * FROM quotedata_history WHERE `code` = 600000
大家可以看到这个语句的code条件600000是没有加引号的，通过Navicate的截图大家可以看到这次查询花了14.169秒。
以上查询语句是：
SELECT * FROM quotedata_history WHERE `code` = '600000'
大家可以看到这个语句的code条件600000加了引号，通过Navicate的截图大家可以看到这次查询花了0.087秒。
这两个查询的效率相差实在是太大了！
所以大家要注意，以后查询数据库的时候，如果字段是string类型的，条件的值必须加上单引号，以提升查询的效率！
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mysql隐式转换的规则：a. 两个参数至少有一个是 NULL 时，比较的结果也是 NULL，例外是使用 <=> 对两个 NULL 做比较时会返回 1，这两种情况都不需要做类型转换b. 两个参数都是字符串，会按照字符串来比较，不做类型转换c. 两个参数都是整数，按照整数来比较，不做类型转换d. 十六进制的值和非数字做比较时，会被当做二进制串e. 有一个参数是 TIMESTAMP 或 DATETIME，并且另外一个参数是常量，常量会被转换为 timestampf. 有一个参数是 decimal 类型，如果另外一个参数是 decimal 或者整数，会将整数转换为 decimal 后进行比较，如果另外一个参数是浮点数，则会把 decimal 转换为浮点数进行比较g. 所有其他情况下，两个参数都会被转换为浮点数再进行比较